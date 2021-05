"L'Appel de la Tribu" de Mario Vargas Llosa : les penseurs du libéralisme du XXe siècle, vu par le plus célèbre des écrivains sud-américains, instructif même pour aujourd’hui.

Mario Vargas LLosa offre au lecteur son itinéraire intellectuel par l’évocation de quelques auteurs supposés « libéraux », tous issus du XXème siècle à l’exception d’Adam Smith, dans une approche philosophique, économique et politique du libéralisme. Il est peu question d’eux, l’auteur négligeant la biographie pour s’intéresser à leurs œuvres et leurs inspirations mutuelles et convergentes.

Ce panthéon est ainsi composé de diverses figures, toutes européennes, auteurs féconds en conférences, traités et autres essais, analystes et professeurs d’université qui ne se commettront jamais dans la vie civile et politique (à la différence de l’auteur), au premier rang desquels l’Ecossais Adam Smith, esprit universel par excellence et figure des « Lumières », économiste, astronome et avant tout moraliste, humaniste et philosophe. Encore l’Espagnol Ortega Y Gasset qui va chercher la voie médiane entre l’extrémisme dogmatique de gauche et le conservatisme de droite dans une Espagne rongée par une guerre éponyme, civile et fratricide, par le franquisme réactionnaire et protectionniste, les séditions basque et catalane.

Suivent Friedrich von Hayek, un Viennois né avec le siècle, émigré aux Etats-Unis puis en Angleterre, proche de Karl Popper, un autre Viennois d’origine juive, esprit ouvert né dans cette « Tour de Babel » qu’était le Vienne du début du siècle, un bouillon de culture cosmopolite et multiculturel qui n’aura pas raison de l’Anschluss quelques dizaines d’années plus tard. Encore Sir Isaiah Berlin, Russe de famille juive né à Riga en Lettonie et émigré avec sa famille à Saint-Pétersbourg puis en Angleterre, professeur à Oxford et à Harvard, pourfendeur du communisme et des communistes qu’il a vu à l’œuvre dans son enfance et dont il dénonce l’imposture et les crimes, ceux d’ordre intellectuel de Marx, ceux plus politiques de Lénine et de Trotsky. Enfin et en point d’orgue de cette évocation, deux Français, Raymond Aron et Jean-François Revel. Aron, français certes mais distingué dans son expression sur le mode réservé des Anglo-saxons, ardent défenseur du libéralisme, pragmatique et lucide, tolérant et raisonné, l’absolu contraire de Sartre, son condisciple à Normale, trublion de génie et sinistre inspirateur de l’aveuglement