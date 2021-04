Treize ans

Avec tes cheveux blonds et tes grands yeux cernés

Et le hâle saxon de ton joli visage

Je te retrouve ainsi qu’un prince bien que page,

Mignard dans ton Eton de gosse efféminé…

Je te vois au tennis où le jeu des raquettes me renvoyait ton rire en place de volant ; c’est parfois dans les prés où très félinement

Tu laissais sur mes mains rouler ta jeune tête.

Mais surtout par les soirs où nous restions tous deux,

Par ce dimanche anglais plein de sermons, et pire qu’une mort au désert

- où tu lisais Shakespeare

Et où tu me jetais des regards amoureux.