Go West Young Man est à la fois un hommage à tous les codes du western qu’il revisite avec bonheur et une savante entreprise de leur déconstruction en ce qu’il en présente la face cachée. Ainsi les maladies importées par les colons qui firent plus pour l’extermination de nombreuses tribus indiennes que toutes les campagnes militaires ; l’arrogance et le racisme ordinaire de l’homme blanc convaincu de sa supériorité ; la sauvagerie d’un univers où un garçon vacher peut tuer et dépecer un homme à mains nues et un outlaw assassiner sans remords femme et enfant pour une simple montre ; permis de tuer en toute impunité donné par un insigne ou un uniforme ; les massacres souvent gratuits de tribus indiennes ou de familles de colons venus chercher un sort meilleur dans ce pays nouveau ; les ravages de la misère, de la cupidité et de l’alcool…

Go West Young Man réussit le petit exploit de présenter cette face plus sombre du genre sans le dénigrer pour autant. La présentation des situations pour ce qu’elles sont, d’une façon descriptive dépourvue de tout jugement, donne à l’album une forme d’équilibre qui renforce la puissance de son message.