"Falling" : premier film de Viggo Mortensen. Sensible, poignant, un sacré film sur l’amour filial

– L’émotion et la vérité humaine qui émanent de ce film. Viggo Mortensen dit qu’il s’est inspiré de ses souvenirs familiaux pour l’écrire. On sent que le cinéaste a écrit Falling dans l’urgence, pour être certain de ne rien oublier, en même temps, que, presque paradoxalement, il a pris le temps de développer chaque scène avec un soin méticuleux, pour que le spectateur comprenne la complexité de ce rapport père-fils : un père, atrabilaire et bientôt gâteux, bloqué et obtus, et un fils balloté entre la colère que son paternel lui inspire et l’amour, le respect et la bienveillance qu’il lui porte malgré tout. Tout, c’est-à-dire ses moqueries, ses remontrances, ses emportements, et le rejet violent qu’il a de l’homosexualité et du mode de vie de son fils. Falling est un sacré film sur l’amour filial !

– La finesse, la pudeur et la simplicité de la mise en scène. Rien n’est clinquant dans cette chronique. C’est une élégance feutrée qui prime. Viggo Mortensen est aussi peintre et photographe. Le sens du cadrage et de la lumière que ces autres métiers lui ont « inoculés » sont grandement « responsables » de la poésie qui se dégage de son film.

– Le système de la narration. Mortensen alterne ici le passé et le présent, ce qui d’un côté, lui permettait d’étaler son histoire sur 50 années, mais, de l’autre, lui faisait prendre le risque de la discontinuité… Le scénariste débutant qu’il était a réussi à éviter cette chausse-trape… Son récit se déroule avec une remarquable fluidité.

– La distribution : elle est plus que parfaite. Si le cinéaste s’est réservé le rôle du fils (auquel il apporte sa sensibilité, son intelligence, son intensité et, qualité rare chez les acteurs, son sens de l’écoute ), il a offert celui du père réac et homophobe à Lance Henriksen. Choix idéal car ce comédien octogénaire (Alien, Appaloosa) arrive à louvoyer avec une grande habileté, entre cruauté féroce et humanité. Ne forçant jamais le trait, n’étant jamais dans la caricature, il parvient même à être bouleversant sous la noirceur de son personnage . Du grand art!