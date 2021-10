"Eloge du lapin" de Stéphanie Hochet : Un rendez-vous littéraire à ne pas manquer

- Ce texte dépaysant se propose d’aborder le lapin (mais aussi le lièvre, appartenant à une autre espèce mais souvent confondu avec son cousin léporidé) à travers une multitude de domaines, notamment l’histoire, la littérature, la peinture, la cuisine, la mode, l’étymologie ou encore le cinéma et la mythologie. À partir de ce thème particulier, on apprend en réalité sur une multitude de sujets, sur des cultures lointaines de tous les continents, des coutumes, des préjugés et des croyances qui passent à travers cet être curieux, sorte de messager de craintes et de fantasmes parfois très surprenants.

- Sans omettre une capacité d’affirmer, d’éclairer, ce livre s’éloigne de tout dogmatisme et invite à la réflexion, privilégiant une pensée complexe, s’attachant à pointer tous les paradoxes de la représentation du léporidé. On apprendra, par exemple, que le lapin, pourtant fertile et envahissant, est associé à la sexualité candide, ludique et sans conséquence. On se souviendra que, malgré sa douceur et son aspect inoffensif, prononcer son nom dans la marine, a fortiori à bord d’un bateau, porte malheur, tant il a pu provoquer de naufrages en rongeant les coques des navires. On apprendra aussi qu’il a pu incarner les Juifs dans l’imaginaire de certains, aussi bien pour les antisémites l’associant à un repoussoir que pour les Juifs eux-mêmes, voyant dans cet animal malicieux une sorte de petit David propre à se rire de Goliath, déjouant les tours de ses persécuteurs. On s’étonnera de sa place dans la culture japonaise, de son rôle dans l’imaginaire festif du pays du soleil levant, de sa relation à l’innocence et à la lune. On pourra aussi se plonger dans la mythologie indienne et découvrir que le lapin est celui qui sait nommer les fleurs et les animaux. On ressortira donc de ce texte un peu moins sûr de soi en apprenant que le lapin peut être tour à tour la ruse et la naïveté, qu’il cristallise la haine ou l’espoir, qu’il est représenté à la fois comme un ingénu enfantin et un connaisseur expérimenté des plaisirs de la vie.

- La structure du livre est bien pensée, dans un esprit chrono-thématique. Si l’on excepte l’introduction et la conclusion, le texte s’articule en sept parties. Ces dernières se proposent à la fois d’explorer les origines des représentations du lapin et leurs évolutions, mais s’attachent aussi à privilégier les thèmes principaux associés à l’animal, comme la sexualité ou les représentations symboliques que le lapin suscite au Japon. Cette construction ingénieuse, équilibrée, rend la lecture ludique, agréable, et pique efficacement la curiosité.