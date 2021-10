"Eiffel" de Martin Bourboulon : la construction de la Dame de fer au centre d’un drame romantique… Un biopic spectaculaire et passionnant

- DE NOS FRÈRES BLESSÉS de HÉLIER CISTERNE — Avec VINCENT LACOSTE, VICKY KRIEPS…

Alger 1956. Fernand Iveton, 30 ans, ouvrier français communiste, anticolonialiste et militant pour l'indépendance algérienne est arrêté pour avoir déposé une bombe dans un local désaffecté de son usine. Il n'a ni tué ni blessé personne, mais pourtant à l'issue d'un procès houleux, il est condamné à la peine capitale. La vie d’Héléne, son épouse, devenue la femme d'un « traître » bascule. Elle va pourtant refuser de l'abandonner à son triste sort. Son acharnement à le défendre se soldera par un échec : Fernand Iveton finira guillotiné.

Adaptées d'une histoire vraie (cf. Le livre de Joseph Andras publié en 2016 chez Actes Sud), ce film relate un épisode peu connu et peu glorieux de la guerre d'Algérie à travers le prisme d'une histoire d'amour. Ce parti pris aurait dû densifier le drame qui se noue et se joue ici. Ce n'est pas tout à fait le cas en raison d'un abus de flash-back qui cisaillent sans cesse la montée de la tension et nuisent à la fluidité et de la narration. De nos frères blessés, le deuxième film du cinéaste Hélier Cisterne, vaut quand même le coup, grâce à son sujet même —la guerre d’Algérie, restée longtemps tabou dans le cinéma français — grâce aussi au duo Vicky Krieps/Vincent Lacoste (formidable dans le rôle de Fernand Iveton) qui fonctionne à merveille, grâce aussi à cette scène, d'une émotion intense, où pour accompagner vers la mort un homme qui se sacrifie pour leur cause, des femmes et des hommes algériens chantent à l'unisson leur pays qui n'existe pas encore.

Recommandation : 3 coeurs



— L’HOMME DE LA CAVE de PHILIPPE LE GUAY— Avec FRANÇOIS CLUZET JÉRÉMIE RÉNIER BÉRÉNICE BÉJO…

À Paris Simon Sandberg et Hélène son épouse décident de vendre une cave dans l'immeuble où ils habitent. Jacques Fonzic, un homme qui se prétend professeur d’Histoire, l'achète sans préciser qu'il compte y vivre. Peu à peu sa présence va bouleverser la vie du couple, car Fonzic va se révéler être un enseignant radié de l'Education Nationale pour négationnisme. Indélogeable — il connait ses droits jusqu'au bout des ongles — il va même finir par gangréner Simon, sa femme et leur entourage.

Inspiré par une histoire vraie très en phase avec deux des maux majeurs de la société actuelle -l’ansémitisme et le complotIsme - Philippe Le Guay a changé de registre. Le voici qui s'essaie au thriller psychologique. Est-ce le thème - le négationnisme et ses conséquences - qui l’a intimidé ? Le cinéaste d'habitude si brillant ( Les Femmes du sixième étage, Alceste à bicyclette ) semble gêné et même bridé. Son récit est tellement abrupt que certaines de ses scènes en perdent tout réalisme. Dommage car le cinéaste tenait là un sujet rarement traité au cinéma, avec pour le défendre des comédiens de haut vol. Ces derniers sont d'ailleurs tous convaincants : Jérémie Rénier dans son énergie et sa détermination, Bérénice Béjo dans son engagement et François Cluzet, dans sa justesse impressionnante à jouer les salauds.

Recommandation : 3 coeurs

—LE LOUP ET LE LION de GILLES de MAISTRE — Avec MOLLY KUNZ, GRAHAM GREENE, CHARLIE GARRICK…

À la mort de son grand-père, Alma, jeune pianiste de 20 ans revient dans la maison de son enfance, perdue sur une île déserte du Canada. Sa carrière de concertiste semble tracée. Mais tout bascule quand un lionceau — rescapé d'un cirque —et un louveteau —traqué par des scientifiques —surgissent dans sa vie. Pour s'occuper d’eux, elle décide de rester sur l’île. L’impensable survient : normalement viscéralement ennemis, le canidé et le félin vont s’aimer comme des frères jusqu'à ne plus pouvoir se passer l'un de l'autre. Mais un drame surgit, qui va les séparer. Alma va tout tenter pour les réunir

Quatre ans après Mia et le Lion ( Plus de 6 millions d'entrées à travers le monde ) Gilles de Maistre revient au film animalier familial. Pour ce nouvel opus et après cinq années de travail de préparation avec des dresseurs spécialisés, le cinéaste, qui est un grand admirateur de Jean-Jacques Annaud, a réussi à faire vivre ensemble deux espèces sauvages qui, d'habitude, ne se rencontrent jamais. Son récit est sincère et touchant ; ses images, magnifiques et bluffantes et son casting parfait. Dommage que les rebondissements du scénario soient un peu trop prévisibles.

Recommandation : 3 coeurs

— STORIA DI VACANZE de FABIO D’INNOCENZO et DAMIANO D’INNOCENZO — Avec ELIO GERMANO, BARBARA CHICHIARELLI, LINO MUSELLA…

Situé dans une banlieue pavillonnaire des environs de Rome, ce film choral suit le quotidien de plusieurs familles « ordinaires » pendant les vacances d’été. Au début, tout semble joyeux et serein. Mais cette normalité va vite craquer sous l’effet de la violence et de l’anxiété générées par l’incapacité de ces familles à communiquer. Par manque d’affect, les adultes n'arrivent plus à parler à leurs enfants et ils les maltraitent. Petit à petit, le réalisme s’efface et laisse place à une atmosphère de conte effrayant où la bêtise et la fourberie côtoient la tragédie. On devrait avoir envie de fuir tant ce récit dégage quelque chose de malsain, pour ne pas dire, nauséabond. Sans trop comprendre pourquoi puisque tous ces personnages ne dégagent aucune empathie. Les frères d’Innocenzo jouent avec nos nerfs et nous donnent à voir la société dans ce qu’elle a de plus abject et méchant. Bien que baigné dans la lumière éblouissante des étés italiens, leur film est noir, affreusement pessimiste. Indéniablement Storia di Vacanze est du cinéma, mais on en sort sonné, avec une grande envie d’air frais et de chaleur humaine.

Recommandation : 3 coeurs