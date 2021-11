"Du Misanthrope au Cardinal" de Molière, Courteline et Jacques Rampal : du Molière en série

• On connait l’histoire d’Alceste, misanthrope assumé, rebuté par l’hypocrisie du monde et à qui sa franchise abrupte et son « chagrin philosophe » valent bien des inimitiés. On sait son amour paradoxal pour la coquette Célimène, enivrée par l’ardeur de ses admirateurs. Eliante, éprise d’Alceste tente de lui ouvrir les yeux et de gagner son affection, tandis que son ami Philinte tâche d’adoucir le caractère farouche de cet atrabilaire.

• Ce que l’on sait moins souvent, c’est que deux siècles et demi après Molière (et plus de cent ans après Fabre d’Eglantine), Courteline conçut une suite parodique à cette comédie, mariant Alceste et Célimène, faisant d’Alceste un homme heureux, sorti « de la peau de l’homme aux rubans verts » et pourtant trahi. Ainsi il quitte le monde, renonçant à son mariage, à ses amis, et à vouloir être aimable

• Encore quelques décennies plus tard, Jacques Rampal imagina les retrouvailles vingt ans après de Célimène et d’Alceste, devenu cardinal.

• De cette trilogie toute en alexandrins, on ne peut voir pour l’instant que les deux premières pièces, la dernière commencera en novembre.