"Disparu à jamais" : du Coben en images

Guillaume est éducateur dans les quartiers sensibles de Nice. Il se remet difficilement de la mort de sa petite amie et de son frère, survenue quelques années plus tôt. Arrive dans son association Judith. Le travail les rapproche, et ils vivent ensemble. Mais Judith disparaît et la brutalité de sa disparition ravive les souvenirs. Guillaume ne veut croire ni à la fatalité ni au hasard. Avec l'aide de son ami Daco, ils cherchent des traces de son passé, des signes de sa survie. Et ils vont découvrir que sa première petite amie, Sonia, Judith et son frère avaient des liens. La toile entre passé et présent va se dessiner lentement et révéler un dangereux trafic de drogue et de prostitution. La série, inspirée d'un roman d'Harlan Coben, est tournée principalement à Nice avec des acteurs français ; elle est composée de 5 épisodes d'un peu moins d'une heure.