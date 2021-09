"Deux petites bourgeoises" de Colombe Schneck : la peinture savoureuse d’une bourgeoisie pas si dorée

- Il y a dans ce roman une atmosphère détachée, douce et enlevée, une ironie très légère et très tendre. L’enfance des deux amies y est décrite avec une distance qui pointe les futilités, la naïveté, les espoirs propres à des jeunes filles issues d’un milieu préservé. Et les “problèmes de riches” qui en découlent plus tard, la surdramatisation d’événements mineurs sont racontés d’une façon savoureuse. Ainsi, “Esther rentre de quinze jours à Patmos, elle a nagé, lu, pleuré un peu sur sa vie amoureuse et s’est bien amusée”. Ce ton très particulier, ironique et délicat, rend le livre plaisant et original.

- Les différents milieux “bourgeois” sont peints avec un talent indéniable. On comprend surtout la différence culturelle entre les familles d’Esther et d’Héloïse. L’une, bourgeoise traditionnelle de droite un peu guindée ; l’autre, plutôt d’un style bourgeois-bohème de gauche pétri de contradictions. L’agacement que peut inspirer ces milieux est très bien exprimé, avec une culpabilité sourde et une lucidité qui font la force du texte.