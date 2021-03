"De sable et de neige" de Chantal Thomas : mémoires fugitives du bonheur

- Ce livre invite à une douce et heureuse mélancolie. Dans le récit cohabitent des odes multiples : à la jeunesse, à l’amitié enfantine, au père, à la nature qui suffit au bonheur de l’homme.

- On y trouve un hommage très tendre du père, élevé ici au pinacle. Son portrait dessiné par touches est empreint de mystère (il a été un héros pendant la guerre mais on n’en saura pas plus). Emmuré dans son 'blockhaus de silence’, sa parole est guettée parce que économe et rare. Il s’affirme tout en contrastes à peine ébauchés avec la mère.

- On pourra envier l’amour et l’attention qui ont nimbé la pré-adolescente d’Arcachon. On est sensible à sa pudeur et sa résignation froide lorsque son père meurt brutalement, alors qu’elle n’a que 17 ans. L’auteur n’en fera son deuil que longtemps après, un 31 décembre à Kyoto, quand elle réalise que les stèles de bois enlevées des tombes et jetées au feu par les moines portaient le nom des morts.

Au total, on trouve là un récit très sensible qui résonne de sensations et de sentiments que certains auront partagés dans leur jeunesse. Tout semble à sa place comme dans un cosmos parfait, même si l’adolescence qui vient laisse entrevoir des chamboulements. Les photos, la plupart personnelles (des lieux, des personnages, y compris l’auteur) qui rythment les pages, épousent parfaitement la tonalité des propos. On voudrait être capable de commenter ses albums personnels avec un tel talent !