"Dans l'amitié d'une montagne : Petit traité d'élévation" de Pascal Bruckner : une échappée poétique, romantique et philosophique vers les hauteurs

L'approche de la montagne de Pascal Bruckner n'est pas celle des compétiteurs et des jusqu'au boutistes pour lesquels il a une admiration agacée. C'est, pour lui, un monde complet où vivent des hommes et des animaux et qu'il aime autant que les cimes étincelantes qui l'appellent. Bien sûr il est fier, à plus de soixante dix ans, de gravir encore des rochers plutôt difficiles mais il ne renie pas, pour autant, de belles randonnées dans les Alpes ou au cours de voyages dans des pays de montagnes.

Évidemment l'auteur dénonce les dangers qui menacent la montagne pourtant puissante et dangereuse : surfréquentation, particulièrement dans les grandes stations de ski mais aussi dans certaines parois ou montagnes, réchauffement qui entraîne la fonte des glaciers qu'en Suisse on emmaillote comme des bébés.

Voilà donc le livre d'un honnête homme de la montagne dont le romantisme le porte plus vers Rousseau que Voltaire...car ce texte est plein de références littéraires et philosophiques qui nous comblent.

Dans les derniers chapitres l'auteur redevient un pur philosophe qui s'interroge sur le sens de l'élévation et son texte a, curieusement, une connotation moraliste à l'intention des seniors qui se laisseraient aller !