"Corba, l'île du mage" de Rémi Faure : Lorsque l’enfant inspire des aventures à couper le souffle. Un roman où règnent le fantastique et l’amitié

Aden, le héros de l'histoire, fait naufrage. Il échoue seul sur la minuscule île de Miette au milieu de la mer de Corba. Il y fait la rencontre de trois orphelins, comme lui, qui souhaitent partir à la recherche de Gaspard, leur ami disparu.

Accompagnés de deux curieux compagnons, un « zouflon » et une hyène, ils vont découvrir cinq îles mystérieuses, aux mains d’un Mage cruel et très puissant, sur lesquelles de nombreuses épreuves les attendent.

Jeanne, si fragile, muette, masquée, passionnée de sciences diverses ; Isla, petite pirate courageuse et téméraire ; Jacob, le rigolo, bricoleur, gourmand et ingénieux; Aden, le « petit prince ». Les 4 enfants vont, après de multiples mésaventures, retrouver leur ami au milieu d’animaux insolites : des perrosinges, des lémureuils, des crabaignées. Il va falloir combattre le Mage et ses Fômes, étranges créatures.

Grâce à leur courage, le Mage est vaincu et perd ses pouvoirs maléfiques, la paix revient pour tous mais Gaspard refuse de quitter l’île sauvage ainsi que le zouflon. Il révèle à Jeanne, qui a retrouvé miraculeusement la parole grâce à une fleur magique, que sa sœur est vivante. Cette petite fleur unique sera leur protectrice pour partir à sa recherche.

De nouvelles aventures les attendent sur la Grande Côte avant de retrouver leur île de Miette. Le seigneur Naryam puissant, savant mystérieux, guette dans son immense forteresse de verre.

Il a décidé de partir en guerre. Fort heureusement une bande de jeunes filles lui résiste clandestinement … Leurs chemins vont se croiser. Ce qui sera l’objet du tome 2, CORBA, LE SEIGNEUR DE LA CÔTE, à paraître le 4 novembre 2021.