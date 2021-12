"Contre-temps" de Samuel Sené et Eric Chantelauze est à découvrir au Studio Hébertot à Paris.

• Quelle belle surprise que ce spectacle musical, tout en en délicatesse pour les oreilles : on croyait tout savoir, et on redécouvre !

• Contre-temps nous éclaire sur la destinée musicale de François Courdot, qui composa, créa et croisa les plus grands et dont on se souvient à peine du nom.

• On fredonne avec ces deux rossignols les plus grands airs de répertoires qui chatouillent notre mémoire ; on prend au passage une petite leçon de musique avec facétie et on balance délicatement (avec la scénographie originale) dans une soirée à recommander pour les fêtes, et même avant.