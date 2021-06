"Contrapaso 1. Les enfants des autres" : nous savions lire et écrire et nous aimions rire de tout

Contrapaso c’est la rencontre avec une Espagne inconnue, celle de l’apogée du régime franquiste et du verrouillage autoritaire de la vie politique sociale et culturelle d’une société froide, triste et corsetée. C’est la « grande » Histoire qui s’invite dans la « petite » au détour d’une conversation trop arrosée entre les deux principaux protagonistes.

C’est un scenario impeccable, glaçant mais parsemé de touches d’humour. Il s’ouvre sur une piste prometteuse, la traque que mène depuis dix-sept ans Emilio Sanz, pour bifurquer aussitôt sur une autre, celle de crimes commis par des médecins ayant troqué le respect du serment d’Hippocrate pour celui prêté au régime du Caudillo, pour se conclure par un retour au point de départ, dans une conclusion en forme d’ouverture… laissant espérer une suite que l’on attend déjà avec impatience.

Ce sont des histoires de femmes aussi superbes que douloureuses. Une description crue des violences physiques, symboliques et psychologiques qui leur sont infligées impunément par un régime et une société archaïques. Elles accompagnent, illustrent et complètent une réflexion profonde sur notre rapport à la parentalité, à la famille et à la transmission.

C’est enfin un dessin magnifique, riche de ses contrastes, délicat et débordant d’énergie, poétique et violent, philosophique et animal, porté par une palette de couleurs qui restitue magistralement l’ambiance clair-obscur d’une société sous cloche.