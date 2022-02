- Non, la littérature de la révolte n’est pas morte. La littérature ne s’est pas désengagée et retirée sur son quant à soi dans une critique détachée à la Houellebecq. Si l’homme révolté est « l’homme qui dit non » (Camus), alors la littérature a trouvé avec le courant de l’autofiction des formes contemporaines de révolte. Edouard Louis en est représentatif : transfuge de classe, il analyse dans Changer : méthode sa détermination acharnée à dire « non » à son milieu, à l’humiliation, au chemin tracé d’avance par la société, la famille et la norme sexuelle. A ce qu’il appelle l’Insulte, qui lui rend tout le reste insupportable.

- Au cœur du livre, le corps. Pour Edouard Louis, la différence sociale, c’est physique, charnel. Il analyse douloureusement combien le milieu d’origine, comme le genre, vient s’inscrire dans le corps plus qu’il ne s’exprime dans le niveau d’instruction : la voix, ses accents et ses inflexions, la démarche, les postures, les manières (tenir son couteau, …)

En tension avec les codes physiques du genre dans le cercle de son village où l’on attend de lui qu’il entre dans la peau du garçon costaud, du mâle dominant sans nuances, il n’a pas d’autre choix que de changer, faute de réussir à s’intégrer dans sa communauté d’origine. En transition vers la bourgeoisie, il doit ensuite se défaire des codes sociaux du prolétariat picard. Et ce n’est que le début d’un déracinement en plusieurs étapes, de stations d’un calvaire personnel où chaque nouvelle incarnation de soi est un arrachement : Edouard n’en a jamais « fini » avec Eddy Bellegueule. Des codes prolétariens aux codes de l’élite intellectuelle en passant par les codes bourgeois, il fuit, déserte et, dit-il, trahit ses vies successives et, tristement, ses amitiés.

- Les rencontres, notamment avec des femmes bienveillantes et cultivées, puis avec des hommes protecteurs, des passeurs de classe comme Eribon, vont dégager Edouard du corps d’Eddy et l’aider à accéder à ce qui l’obsède : la culture dans toute l’acception du terme - conquise par le labeur en bibliothèque, mais aussi des efforts acharnés d’imitation et de détermination. Une véritable Passion selon Eddy. « Toute ma vie devenait un effort de concentration. J’étais concentré quand je parlais, quand je riais, quand j’éternuais, quand je mangeais, tout ça devenait un exercice pour moi », tout comme le devient progressivement la nécessité d’atteindre la Rédemption par le savoir, « condition absolue de ma transformation ».

- Savoir ne suffit pas. Edouard cherche comment se sauver. Petit à petit, l’autre nécessité, celle d’écrire, s’impose. Au début, il n’y pense pas. Ce n’était pas son but. Rencontrer Eribon, le fréquenter, côtoyer ses amis parisiens va déclencher une prise de conscience, mettre des mots sur une émotion motrice : il ne veut pas seulement s’arracher au passé ; « Je devais aller à Paris comme Didier et accomplir la même chose que lui, écrire des livres, être reconnu dans le monde entier si je voulais vraiment venger l’enfant que j’avais été (…), que les garçons du collège constatent celui que j’étais devenu, qu’ils souffrent (…), devenir visible à mon tour. »