Paul Auster est un des plus grands écrivains américains vivants. Né à Newark, comme Stephen Crane, il vit à Brooklyn avec sa compagne, la romancière et essayiste Siri Hustvedt. Très francophile (il a commencé à traduire des poètes français), il est l’auteur d’une œuvre magnifique, à la fois très diversifiée et traversée par des thèmes récurrents et quasi obsessionnels, comme la dépossession (commencez par le début et sa première œuvre, La trilogie new-yorkaise) le hasard et la contingence. Il s’est toujours questionné sur le processus de création littéraire et le rapport entre l’auteur et son œuvre. Burning Boy peut être considéré comme un sommet (certes difficile pour le lecteur, mais quel plaisir d’y parvenir!) et un aboutissement. En espérant que sa création littéraire se prolonge encore longtemps.