"Baby Farmer" d'Amaury da Cunha : sur les traces de la seule femme condamnée à être pendue en Nouvelle-Zélande. Coupable ou pas coupable ?

Baby Farmer, c’est l’histoire à la fois fantastique et glaçante de Minnie Dean qui, dans le dernier tiers du 19e siècle, a défrayé la chronique pour cause d’infanticide à l’extrême sud de la Nouvelle Zélande. Baby Farmer, c’est aussi le surnom donné à ces nourrices qui, le plus souvent dans un espace rural, recueillaient, moyennant espèces sonnantes et trébuchantes, les rejetons de géniteurs de la bonne société, fruits d’amours souvent illégitimes. L’auteur, répondant à un appel à projets littéraires émis par le gouvernement de Wellington, trouve son sujet en relisant des faits divers dans les coupures de presse de l’époque et en visionnant certaines fictions, comme le Top of the Lake de Jane Campion où la trilogie des Seigneurs des Anneaux de Jackson. Amaury da Cunha trouve son inspiration dans ce mélange d’horreurs et de merveilles attribués à la Nouvelle Zélande, l’île magique, notamment à Wellington et à Invercargill où vivait et sévissait la plus tristement célèbre des baby farmers. Mais Invercargill, balayée par un vent polaire, à 20 000 km de Londres, est sans doute la ville la plus australe et la moins hospitalière de la planète. Un trou perdu « d’eau et de lumière ». Et cette baby farmer n’est ni un rêve ni un cauchemar, c’est une histoire vraie, horrible, mais qui reste nimbée de mystère.

L’auteur, subjugué par la photo deMinnie Dean, expatriée depuis son Ecosse natale vers 1860, son accoutrement victorien et par ses yeux « acérés comme des griffes », décide donc d’écrire un livre sur la destinée de la supposée criminelle, finalement condamnée à mort et exécutée par pendaison (elle fut et sera la seule femme à périr de cette façon en Nouvelle Zélande). La nourrice est- elle vraiment coupable des meurtres de deux nourrissons parmi les nombreux bébés dont elle avait la charge (sans compter les morts subites) ? Sont-ils morts faute de soins et d’amour et par pure négligence de la part d’une nourrice mue uniquement par l’appât du gain ou bien par accident, par lassitude ou par un sinistre coup du sort ? Accident ou préméditation ?

Grande question. Avant de suivre les pas de l’auteur dans sa quête de vérité en Nouvelle Zélande, invité dans la résidence d’écriture de Randell Cottage en pleine pandémie, précisons que celui-ci n’est pas encore convaincu de la culpabilité totale de son héroïne, véritable croquemitaine dont on racontait les exploits à la veillée pour faire peur aux enfants.Fantasmes ou réalité ? L’auteur pour finir s’en remettra, bien qu’« horrifié » à la lecture des 53 feuillets de confession sans remords de Minnie, à la devise de Simenon : « Comprendre et ne pas juger » !