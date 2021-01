"Apeirogon" de Colum McCann : Prix du Meilleur Livre Etranger 2020. Le conflit israélo-palestinien. Devenus frères d’épreuve, Bassam, palestinien, et Rami, israélien, décident de relever la tête et de se battre - mais plus pour s’entretuer

La construction très originale de l’ouvrage le distingue de toute la production littéraire de la rentrée. McCann découpe sa matière en 1001 sections - fragments ou chapitres, fermés ou ouverts. L’ensemble se développe par touches, par éclats. Au centre, une section 500 qui est à la fois l’apex et le point de bascule de l’ensemble : la transcription des souvenirs de Bassam et Rami. En architecturant cet “apeirogon”, c’est-à-dire un objet à multiples facettes, un kaléidoscope, McCann donne sa réponse narrative et formelle à la question : « Qu’est-ce que le conflit israélo-palestinien ? ».

En dépit de cette forme fragmentée peu classique, la lecture est facile et passionnante. Chaque fragment est un coup au cœur. Le voile se lève, lambeau après lambeau, sur les mille violences de la vie quotidienne en Cisjordanie, qui mènent inévitablement au pire : la mort de deux petites filles. Notre empathie, parfois notre révolte, s’enrichissent de chaque nouvel éclat. Sans pathos, juste en transcrivant dans l’écriture la complexité du chaos, McCann nous rend familier le chemin et le calvaire des familles dans la vérité crue d’un conflit qui n’en finit plus et des deuils qui se multiplient.

Le sujet du livre est volcanique. Un conflit embourbé dans le temps, dont les populations locales ne voient pas l’issue, et enraciné dans une terre que chacun revendique. La prégnance de la violence, les moyens déployés pour l’empêcher, humiliants selon les uns, incontournables selon les autres. Les complications innombrables du quotidien pour les Palestiniens et la vie frénétique des Israéliens éduqués à l’urgence et au danger. McCann s’efforce de ne pas prendre parti. Pour lui, les coupables, les criminels sont les gouvernements qui dressent juifs et Palestiniens les uns contre les autres. A travers l’exemple de Bassam et Rami, il appelle à dire la paix et à la faire afin qu’il ne soit plus nécessaire, pour se parler, d’attendre l’insupportable – la mort accidentelle et stupide d’un enfant.