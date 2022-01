En 1941, pressentant que les lois anti-juives présentent une menace pour sa communauté, Joseph Haffmann (Daniel Auteuil), joaillier réputé de la capitale, envoie sa femme et ses trois enfants à la campagne et décide, pour sa part, de rester à Paris pour s’occuper de son commerce. L’atmosphère devenant de plus en plus oppressante, il propose à son employé, François Mercier, jeune marié aimable et serviable, de le lui vendre, cela pour éviter d’être spolié par les autorités antisémites… Il lui explique qu’à la fin de la guerre, il reprendra sa boutique et qu’en échange, il l’aidera à ouvrir la sienne…

Rien ne se passe comme prévu. N’étant pas parvenu à quitter Paris, Joseph est contraint de se cacher dans la cave de sa boutique. Mercier, qui est devenu son « patron », adopte alors vis-à-vis de lui une attitude de plus en plus ambiguë. Tout se complexifie encore quand Mercier, qui est stérile, a l’idée saugrenue de demander à Haffmann de coucher avec sa femme (Sara Giraudeau) pour qu’elle ait un enfant. Quand des officiers allemands se mettent à fréquenter assidûment la bijouterie, la situation devient encore plus critique.