"3 000 ans après avec Ulysse" de Jean Glavany : La mer, toujours recommencée… oui, mais un contenu trop vague

En France, la politique aime la page blanche pour y laisser sa trace ; la géographie fournit la carte et la littérature prête sa boussole. Et pour qui ne croit pas en Dieu, la mythologie est un secours commode et un péché avouable. Et tant qu’à frapper à la porte de l’Olympe, Homère, c’est du sérieux. Sous le noble patronage de l’Odyssée, Jean Glavany, ancien ministre aujourd’hui conseiller général et toujours socialiste, publie donc un remake itératif de ce célèbre long voyage, le plus souvent seul et maître à bord de son périple.

Si l’ambition du titre est certaine, le contenu de l’ouvrage est plutôt spartiate sur l’épreuve du large, l’art pointu de la navigation, la silhouette troublante de ses côtes, l’âme rassasiée d’écume et d’étoiles. Ici c’est surtout au « bar des anglais », sur le pont supérieur, que la conversation travaille en accueillant des copains de passage dans le port de leur choix. On y rebat les idées « essentielles », on refait le monde – méditerranéen ou pas - à l’escale.