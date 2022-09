ZEvent : le streamer Antoine Daniel exprime sa colère et son mécontentement après une vidéo d’Emmanuel Macron

Plusieurs streamers ont critiqué ce dimanche une vidéo du président de la République les remerciant pour leur mobilisation dans le cadre du ZEvent 2022.

Antoine Daniel, vidéaste sur Internet connu pour avoir créé l'émission What the Cut, et plusieurs streamers étaient en colère ce dimanche soir à la fin du ZEvent, un marathon de streaming caritatif, qui a récolté 10 millions d'euros pour quatre associations qui œuvrent pour l'environnement. Leur mécontentement est lié à une vidéo d'Emmanuel Macron publiée sur Twitter en fin de journée. Le chef de l’Etat avait tenu à saluer la mobilisation des streamers pour la bonne cause.

Dans cette vidéo, Emmanuel Macron félicitait les streamers pour leur mobilisation « pour limiter les émissions » de CO2 et « répondre aux dérèglements climatiques qui sont déjà-là ».

Cette vidéo n'a pas fait l'unanimité auprès de certains streamers, qui n'ont pas apprécié voir le chef de l'Etat se réjouir du succès du ZEvent.

En 2021, Emmanuel Macron avait déjà fait une vidéo sur Twitter pour féliciter les streamers.

Une vidéo de réaction de l’un des streamers à la publication d’Emmanuel Macron a été massivement relayée sur les réseaux sociaux ce dimanche et ce lundi. Le streamer Antoine Daniel a laissé éclater sa colère après avoir découvert le message d’Emmanuel Macron :

« Tous les ans, son putain de tweet de merde à ce b**ard. Tous les ans, j'en ai ras le cul. J'en ai ras le cul qu'il fasse sa promo sur notre putain de dos (...) ça me casse les c**illes! La promo? Le mot c'est plus propagande... Mais ça me casse les c**illes, on n'a pas demandé ça!. Je veux qu'on sache que depuis le ZEvent, il y a quelques personnes qui le détestent. Et c'est à cause de gens comme lui, entre autres, qu'on fait ces événements-là ».

Depuis 2016, le ZEvent réunit des dizaines de streamers chaque année pour soutenir une association caritative. Après Save The Children, La Croix Rouge, Médecins sans frontières, l'Institut Pasteur, Amnesty International et Action contre la faim, quatre associations ont été choisies cette année.

Sea Shepherd, la Ligue de Protection des oiseaux, WWF et Sea cleaners vont donc se partager la cagnotte en 2022 de dix millions d’euros.

La streameuse Angle Droit a aussi critiqué la vidéo d’Emmanuel Macron :

« Bah oui tu comptes sur nous c****d, parce que tu ne br*nles rien! Si seulement tu avais les moyens de faire quelque chose! Merde! ».

Elle a aussi rappelé que l'ancien Premier ministre Jean Castex avait utilisé un avion pour faire l'aller-retour Paris-Prades en avril 2022 pour aller voter lors de l'élection présidentielle.