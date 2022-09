Voici 10 des meilleures nouvelles fonctionnalités d'iOS 16 pour votre iPhone

Les nouveaux iPhone 14 et 14 Plus sont présentés lors d'un événement de lancement de nouveaux produits à l'Apple Park de Cupertino, en Californie, le 7 septembre 2022

L'iOS 16 d'Apple est disponible en téléchargement dès maintenant pour les propriétaires d'iPhone 8 et plus. Et cette nouvelle version apporte son lot de nouvelles fonctionnalités, mais aussi « une intelligence plus profonde et des moyens plus transparents de communiquer et de partager », selon la firme à la pomme.

Écran de verrouillage

Cette nouvelle version d’iOS pousse la personnalisation de votre écran de verrouillage un peu plus loin. Les nouvelles fonctionnalités comprennent une galerie d'options de style d'écran et la possibilité d'ajouter des widgets comme la météo, les résultats sportifs en direct ou les événements du calendrier à venir. Les utilisateurs peuvent désormais personnaliser les polices et mélanger leurs images d'arrière-plan avec l'affichage de l'heure et de la date.

Modification des messages

Vous avez déjà appuyé sur le bouton « Envoyer » pour regretter immédiatement une faute de frappe embarrassante, ou pire encore ? iOS 16 vous permettra de modifier tout ce que vous envoyez dans Messages jusqu'à 15 minutes après l'avoir envoyé, avec un maximum de cinq modifications autorisées. Il est même possible d’annuler complètement un message, à condition d'agir dans les deux minutes. Vous pouvez également marquer un message comme « non lu » si vous souhaitez y revenir plus tard.

Messages audio

L'écoute répétée de longs messages fera partie du passé, grâce à la possibilité d'avancer et de reculer rapidement les messages audio.

Invitations à collaborer

Si vous souhaitez lancer un projet, cette fonction vous permet d'envoyer un message à un groupe via Messages, et chaque destinataire sera ajouté au document ou à la feuille de calcul que vous souhaitez partager. Cette fonctionnalité fonctionnera avec les applications Apple Files, Keynote, Numbers, Pages, Notes, Reminders et Safari, ainsi qu'avec des applications tierces. Ensuite, lorsque quelqu'un apporte une modification, à un document Pages par exemple, une mise à jour sera affichée en haut du fil de messages.

Onglets de partage

Une autre fonctionnalité pour les adeptes de la collaboration au travail. Cette fonctionnalité permet à un utilisateur de partager avec ses amis un groupe d'onglets Safari, auxquels n'importe lequel des utilisateurs peut ensuite ajouter des éléments. Les mises à jour seront instantanément partagées avec le groupe.

Siri raccroche

Lorsque vous avez les mains pleines, il peut être difficile de mettre fin à un appel si vous devez tâtonner pour trouver le téléphone dans votre poche. Il vous suffit désormais de demander à Siri d'utiliser la commande « Hey Siri, raccroche ».

Cartes à arrêts multiples

Vous prévoyez un voyage avec plusieurs arrêts en cours de route ? Vous pourrez désormais ajouter plusieurs destinations en cours de route et vous serez dirigé d'arrêt en arrêt.

Forme et santé

iOS 16 ajoute une application Fitness pour tous les utilisateurs qui utilise les capteurs de mouvement intégrés au téléphone pour fournir une estimation des calories brûlées en fonction des pas, de la distance parcourue et de l'utilisation d'applications de fitness tierces, même si vous n'avez pas d'Apple Watch. Enfin, une nouvelle fonction Médicaments dans l'application Santé vous permet de savoir ce que vous devez prendre et quand.

Mode verrouillage

Cela ne conviendra pas à tout le monde, mais Apple affirme que la nouvelle fonction de verrouillage « offre une protection extrême au très petit nombre d'utilisateurs confrontés à des menaces graves et ciblées pour leur sécurité numérique ». L'entreprise précise que cette fonction « renforce encore les défenses de votre appareil et limite strictement certaines fonctions, réduisant fortement la surface d'attaque qui pourrait potentiellement être exploitée par des logiciels espions mercenaires très ciblés ».

Traduction de l'appareil photo

Parfait pour les vacances dans des régions lointaines, cette fonction vous permet de traduire du texte autour de vous en utilisant l'appareil photo de l'application Translate. Il suffit de tenir l'appareil photo devant les mots que vous voulez traduire, de mettre la vue en pause et la traduction sera superposée au texte dans une image fixe, ce qui vous permettra de zoomer pour lire de plus près. Vous pouvez également traduire le texte des photos de votre bibliothèque.