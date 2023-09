Vétérinaire serait le métier le plus dangereux aux États-Unis, selon une nouvelle étude

Un vétérinaire procède à une injection à un chat.

Policier, militaire ? Que nenni. Le métier le plus dangereux des États-Unis semble surprenant : vétérinaire. C’est en tout cas le résultat d’une nouvelle étude. En effet, une des difficultés auxquelles les vétérinaires sont confrontés est de devoir soigner des animaux qui peuvent mordre, gratter ou même insérer du venin à l'intérieur d’eux.

Le Dr Wilson dit avoir été mordu et frappé de nombreuses fois au cours de ses 26 années d'expérience en tant que vétérinaire. « Avec les animaux exotiques, tout cela amène un autre facteur de risque. Au-delà des blessures, il existe des risques de maladies zoonotiques, c’est à dire des maladies qui se transmettent d’un animal à une personne », affirme-t-il. Le Dr Wilson subira bientôt une opération à l'épaule en raison des coups de chevaux tout au long de sa carrière. Il a également une cicatrice sur le nez depuis plus de 20 ans après qu'un chien l'a mordu.

Mais au-delà des infections et des blessures physiques, le métier de vétérinaire peut également engendrer des problèmes de santé mentale. Le Dr Wilson affirme que si ses confrères sauvent la vie de nombreux animaux, ils doivent également en abattre un grand nombre chaque semaine. « Je me souviens d'une semaine ou j'ai dû abattre quatre chevaux et 12 chiens. Et à la fin de la semaine, c'était comme si je ne savais même pas si je pouvais encore faire ça », affirme-t-il.