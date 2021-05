Fil & Fab

La société brestoise Fil et Fab, fondée par trois amis, a créé, en 2015, la première filière de recyclage de filets de pêche en France. Elle explique qu'elle fabrique "un granulé en polyamide 6 prêt à être utilisé dans de nouveaux objets, et dont la totalité du plastique provient de filets de pêche recyclés. Nous ajoutons des additifs afin de conserver un plastique aux qualités techniques proches de la matière vierge et obtenir une production de qualité homogène."

Fil & Fab garantit que le plastique qu'elle fabrique, appelé Nylo® est à 100% issu de filets de pêche usagés : "La filière que nous coordonnons nous permet de connaitre le port d’origine de chaque filet."

En France, 800 tonnes de filets de pêche sont mises au rebut chaque année