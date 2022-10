Une mosaïque romaine vieille de 1.600 ans a été découverte en Syrie

La mosaïque en Syrie a été découverte dans la ville de Rastane, dans la province de Homs.

Les autorités syriennes viennent de dévoiler une mosaïque datant du IVe siècle, à l'époque de l'Empire Romain d'Orient, comptant parmi "les plus rares" et "plus complètes" découvertes dans le pays.

Une mosaïque vieille de 1.600 ans a été découverte dans la ville de Rastane, dans la province de Homs dans le centre du pays. Cette mosaïque représente une "scène rare", dans laquelle "les détails et les noms des rois grecs qui ont participé à la guerre de Troie apparaissent clairement", selon les déclarations de Hammam Saad, directeur des fouilles et des études archéologiques à la Direction générale des antiquités et des musées.

"Nous n'avons pas de mosaïque similaire", a-t-il précisé, tout en indiquant que l'oeuvre n'est "pas la plus ancienne" en Syrie, mais "la plus complète et la plus rare. La partie découverte jusqu'à présent mesure vingt mètres de long et six mètres de large".

Hammam Saad a indiqué qu'il existe d'autres parties qui n'ont pas encore été révélées. Il s'agit de la neuvième mosaïque découverte sur ce site.

Cette découverte est un nouvel exemple de la richesse des trésors archéologiques en Syrie.