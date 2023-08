Une habitante de Texas blessée après qu'un faucon ait lâché un serpent sur elle

Un serpent à sonnette.

Une femme du Texas a été attaquée par un faucon et un serpent en même temps après que l'oiseau - qui se nourrit de serpents - a accidentellement laissé tomber le serpent frétillant sur elle.

Peggy Jones, 64 ans, était en train de tondre sa pelouse lorsqu'un faucon de passage a laissé tomber un serpent sur elle. Comme si cela ne suffisait pas, le faucon est descendu en piqué pour essayer de récupérer son repas.

Le serpent s'est enroulé autour de son bras et a commencé à frapper son visage tandis que l'oiseau enfonçait profondément ses serres dans sa chair.

"Le serpent m'a frappé au visage, il a frappé mes lunettes à plusieurs reprises... J'étais en train de me débattre et de me débattre, il frappait et frappait, et il continuait à s'accrocher", a-t-elle déclaré à CBS News.

Finalement, le serpent a été retiré du bras de Mme Jones, et son mari a pu la conduite à l'hôpital. "Il y avait des piqûres, des coupures, des abrasions, des égratignures et de graves contusions", a-t-elle déclaré, ajoutant que les attaques du serpent sur son visage avaient endommagé ses lunettes.