Infinity repeating, un titre inédit des Daft Punk, sera dévoilé en avant-première mondiale ce jeudi à Paris.

Infinity repeating, un titre inédit de Daft Punk, datant de 2013, sera dévoilé en avant-première mondiale au Centre Pompidou le jeudi 11 mai à 18h30, dans le cadre des 10 ans de l'album Random access memories, selon les précisions ce mardi 9 mai du musée parisien.

Ce site culturel dédié à l'art moderne et contemporain compte dans l'histoire du duo d’artistes, séparé depuis 2021. C'est en effet à Beaubourg, qu'ils découvrirent l'électro lors d'une soirée rave en 1992, un an avant leur formation.

Ce morceau est une "démo", un premier jet d'un morceau composé à l'origine pour Random access memories. Infinity repeating fait partie des neuf morceaux mis sur bandes en 2013 et jamais diffusés et qui vont enrichir la réédition augmentée de l’album pour les 10 ans de Random access memories qui sera publiée ce vendredi 12 mai.

Ce Jeudi, à 18h30, à l’occasion de la révélation de Infinity repeating, le Centre Pompidou proposera donc "trois expériences de découverte du titre", "en accès libre et gratuit dans la limite des places disponibles" via une "écoute en ultra haute-fidélité, en collaboration avec l'Ircam (Institut de recherche et coordination acoustique/musique)".

Le clip de la chanson "d'une durée de 4 minutes 15" sera projeté en Galerie 3 avec "un équipement de plus de 30 enceintes et un système son conçu par les experts de l'Ircam", avec 150 places disponibles.

Il y aura aussi une projection du vidéoclip en salle de Cinéma 1, avec 300 places.

Une "expérience collective" avec "projection sur l'écran géant au coeur du Forum du Centre Pompidou, 350 places", est annoncée.

Deux autres morceaux inédits sont déjà sortis, The writing of Fragments of time et GLBTM.