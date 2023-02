Ukraine : Gérard Depardieu estime que la guerre est « une grosse connerie »

L'acteur français Gérard Depardieu pose lors d'un photocall pour la deuxième saison de la série "Marseille" diffusée et coproduite par Netflix, le 18 février 2018, à Marseille.

Près d'un an après le début de la guerre en Ukraine, Gérard Depardieu a accordé un entretien au journal allemand Augsburger Allgemeine. Après avoir réaffirmé son attachement à la patrie russe, l’acteur de 74 ans a dénoncé l’invasion en Ukraine, « une grosse connerie », selon lui.

A l’occasion de la sortie de son nouveau film, « Umami », Gérard Depardieu a accepté de répondre aux questions des journalistes du quotidien allemand. L’acteur, qui a obtenu la nationalité russe en 2013, est notamment revenu sur ses relations avec la Russie, un pays pour lequel il ressent un véritable attachement. Gérard Depardieu reste fier d’avoir obtenu la nationalité russe il y a dix ans :

« Pour moi, rien n’a changé, je suis toujours Russe, j’aime la culture russe, si j’aime un pays, c’est toujours pour sa culture. Mais je préfère éviter de parler du sujet, personne n’est capable de dire quelque chose de vraiment raisonnable à ce sujet! Personne. Je n’aime pas qu’on mélange la politique et le spectacle. (...) La guerre est une grosse connerie. (...) Je n’en dirai pas plus sur le sujet : la guerre est un grand non-sens », a expliqué le comédien en réponse à une question sur le conflit en Ukraine.

Le 1er mars 2022, six jours après le début de l’invasion russe en Ukraine, Gérard Depardieu avait appelé la Russie et Vladimir Poutine à « déposer les armes et négocier » dans une déclaration adressée à l’AFP.

Selon Gérard Depardieu à l’époque, « la Russie et l’Ukraine ont toujours été des pays frères. Je suis contre cette guerre fratricide ».

L’acteur s’opposait publiquement à cette guerre en dénonçant « les folles dérives inacceptables » de Vladimir Poutine dans un communiqué.

En avril 2022, Gérard Depardieu avait d’ailleurs reversé l’ensemble des recettes de ses représentations au Théâtre des Champs-Élysées « aux victimes ukrainiennes de cette guerre tragique ».

« Je pense que Depardieu ne comprend sans doute pas tout ce qui se passe, car il n’est pas totalement plongé dans l’actualité politique », avait réagi à l’époque le porte-parole du Kremlin Dmitri Peskov.

Le député russe Soultan Khamzaev avait même demandé aux autorités de retirer la nationalité russe à Depardieu et de faire don de ses biens immobiliers à des associations.

Gérard Depardieu possède un passeport russe depuis 2013, un document remis personnellement par Vladimir Poutine.