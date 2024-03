Twitter teste une fonction pour attirer les amateurs de contenus pornographiques

Le logo de X (ex-Twitter)

C’est une nouvelle fonctionnalité bien particulière qui pourrait voir le jour sur X. Le réseau social pourrait bientôt permettre à ses utilisateurs de créer ou de rejoindre des groupes axés autour du contenu pour adultes ou d'autres contenus considérés comme « NSFW » (non sûrs pour le travail, ndlr).

Les utilisateurs pourront spécifier dans les paramètres que le groupe « contient du contenu sensible pour adultes », selon les informations de Daniel Buchuk, analyste chez Watchful, relayées par Bloomberg. X n'a pas encore précisé si l'accès à ces groupes sera conditionné, ou non, à un système de vérification de l’âge et pour le moment, aucune date de déploiement n'a été annoncée par la plateforme.

Contrairement à ses concurrents, Twitter autorise déjà les contenus pornographiques. À ce jour, ce sont les internautes qui sont chargés de signaler leur propre contenu comme contenant des éléments de nudité, afin que celui-ci ne puisse pas être vu par des mineurs. Pourtant, l’âge peut être modifié par chacun, sans aucune vérification.

En mai dernier, le gouvernement a évoqué un possible blocage de Twitter en France à cause de ces problématiques. « L'Arcom pourra être amené à bloquer Twitter », précisait alors le ministère au Numérique, interrogé par Tech&Co.