Titanic : James Cameron estime qu'il était impossible que Jack (Leonardo DiCaprio) puisse survivre

Titanic Jack et Rose

Depuis la sortie de "Titanic" il y a 25 ans, un débat a éclaté à propos d'une scène charnière à la fin film qui est devenue presque aussi emblématique que le film lui-même souligne CNN.

Le réalisateur James Cameron espère mettre un terme définitif à la spéculation selon laquelle Jack (Leonardo DiCaprio) aurait pu survivre après le naufrage du tristement célèbre paquebot, si seulement sa bien-aimée Rose (Kate Winslet) s'était décalée un peu sur la porte flottante, qui lui servait de radeau et la protégeait des eaux glaciales qui ont finalement coûté la vie à tant de personnes.

"Nous avons fait une analyse médico-légale approfondie avec un expert en hypothermie qui a reproduit le radeau du film », a-t-il poursuivi, ajoutant qu'ils ont utilisé « deux cascadeurs qui avaient la même masse corporelle que Kate et Leo et nous avons mis des capteurs partout sur eux. et à l'intérieur d'eux et nous les avons mis dans de l'eau glacée et nous avons testé pour voir s'ils auraient pu survivre grâce à une variété de méthodes et la réponse était, il n'y avait aucune possibilité qu'ils aient tous les deux pu survivre".