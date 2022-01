Joe Exotic, Joe Maldonado-Passage, a écopé vendredi d’une nouvelle peine de 21 ans de prison pour tentative de meurtre aux Etats-Unis.

Joe Exotic, l’ancien patron de zoo et star du documentaire de Netflix « Tiger King » (« Au Royaume des Fauves »), a été condamné en appel à 21 ans de prison pour tentative de meurtre (« murder-for-hire »), soit un an de moins qu’en première instance. Joe Maldonado-Passage, de son vrai nom, était jugé pour avoir embauché deux personnes pour tenter de tuer Carole Baskin, une défenseure des animaux à la tête d’un refuge protégeant des espèces menacées. Cette femme était devenue sa bête noire. Le parcours de Joe Exotic, retracé dans la série documentaire sur Netflix, avait passionné des millions de foyers confinés à travers le monde lors de la sortie du documentaire « Au royaume des fauves » au début de la pandémie de Covid-19.

Selon les procureurs, Joe Exotic avait notamment offert 10.000 dollars à un individu pour tuer Carole Baskin. Dans une conversation enregistrée, on l’entend notamment dire : « Suis-la sur le parking d’un centre commercial, flingue-la et barre-toi ». L’un d’eux était un policier infiltré pour le piéger. La série documentaire de Netflix revenait notamment sur le « piège » tendu par ses concurrents et ses rivaux qui auraient pu profiter de son incarcération pour faire prospérer leurs propres zoos. Un nouveau volet de la série documentaire, « Tiger King 2 », est sorti en novembre 2021 sur la plateforme de streaming. Joe Exotic a participé depuis sa prison et par téléphone à ces nouveaux épisodes. Il a témoigné de l’affaire, clamant qu’« il est un homme innocent en prison, contraint de régler la dette pour tous les coupables libres ».

En 2020, des fans de Joe Exotic s’étaient mobilisés pour demander à Donald Trump de le gracier à la fin de son mandat. Une limousine avait même été affrétée pour l’occasion. Donald Trump avait gracié 143 personnes, notamment son ex-conseiller Steve Bannon et le rappeur Lil Wayne, mais pas Joe Maldonado-Passage. Agé de 58 ans, le « Tiger King », qui souffre d’un cancer de la prostate agressif, pourrait passer le reste de ses jours derrière les barreaux.

Joe Maldonado-Passage, avait été condamné en janvier 2020 à 22 ans de prison pour avoir voulu faire tuer son ennemie intime Carole Baskin. Suite à une erreur de procédure, un tribunal fédéral avait ensuite ordonné de revoir cette peine à la baisse.

Lors d’une audience à Oklahoma City, destinée à fixer sa nouvelle sentence, Joe Exotic a demandé une « seconde chance », selon les médias locaux. « Ne me laissez pas mourir en prison », a plaidé Joe Maldonado-Passage qui souffre d’un cancer de la prostate. Carole Baskin a exhorté le juge à le laisser derrière les barreaux, disant toujours craindre pour sa vie.

Le magistrat a finalement retenu une peine de 21 ans de réclusion, selon des documents judiciaires.