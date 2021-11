Thomas Sotto va se mettre en retrait de l’émission « Elysée 2022 » sur France 2 pour éviter tout conflit d’intérêt durant la campagne présidentielle

Thomas Sotto s'exprime avant le début de l'émission politique "Vous avez la parole" sur la chaîne de télévision française France 2, le 11 février 2021.

Thomas Sotto devrait annoncer prochainement qu'il n'animera plus « Elysée 2022 », selon des révélations du Figaro. Sa relation avec une très proche collaboratrice de Jean Castex serait liée à cette décision. Il s’agit de la directrice de la communication du premier ministre, Mayada Boulos.

Thomas Sotto n'est ni le premier, ni le dernier journaliste à partager sa vie avec une personnalité appartenant au monde politique. Les exemples sont nombreux : Christine Ockrent et Bernard Kouchner, Béatrice Schönberg et Jean-Louis Borloo, Isabelle Saporta et Yannick Jadot, Léa Salamé et Raphaël Gluksmann.

Ces couples sont généralement composés de femmes journalistes et d'hommes politiques. Cette fois, la situation est inversée pour Thomas Sotto.

A quelques mois de l’élection présidentielle, la proximité de Thomas Sotto, qui anime le grand rendez-vous politique de France 2, avec cette conseillère de premier plan à Matignon soulève une question de conflit d'intérêts, même si Mayada Boulos n'est ni élue de la République, ni candidate à la Présidentielle.

Thomas Sotto devrait sans doute annoncer, en plus de son retrait d'Elysée 2022, qu'il ne fera plus d'interview politique sur France 2 durant la campagne présidentielle, qui doit débuter en janvier prochain.