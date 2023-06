Le monarque anglais Charles III, Photo AFP

Charles III est devenu roi après le décès d’Elizabeth II. Et pourtant, le souverain jalouserait encore une des femmes de son entourage. De crainte, semble-t-il, de se faire piquer la vedette…

Difficile de s’appeler Charles III ? Le nouveau roi de Grande-Bretagne, qui règne sur tout le Commonwealth, est visiblement très agacé à l’idée que certains schémas familiaux ne se reproduisent. Avant d’accéder au trône, l’ancien prince a longtemps vécu dans l’ombre de sa mère, la reine Elizabeth II, récemment décédée. Puis, rappelle le magazine people Purepeople sur son site, il lui a fallu composer avec l’incroyable popularité et le phénoménal rayonnement de sa première épouse… La célèbre Lady Diana.

Désormais roi, l’on pourrait penser que c’est lui qui, enfin, se retrouve sous les feux de la rampe. Et non ! Une fois encore, informent nos confrères, le nouvellement souverain se fait piquer la vedette. Cette fois-ci par une certaine Kate Middleton, elle aussi très populaire auprès des sujets britanniques. Plusieurs experts anglo-saxons n’hésitent pas à le dire : la princesse, née roturière, l’agacerait franchement.

"Je pense que le roi ressent de la jalousie, mais qu'il regarde vers l'avenir. Il sait que Kate et William sont les meilleurs pour ce job et qu'il ne sera pas roi longtemps", aurait ainsi affirmé Paul Burrell, l’ancien majordome de Lady Diana, dont les propos sont repris par le magazine.

En cause ? Son comportement, notamment, trop parfait et qui ne manque pas de rappeler Lady D. Une figure à laquelle elle multiplie les hommages à l’aide de tenues et de bijoux choisis avec soin…