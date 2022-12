Téléréalité : Endemol travaille au retour de Loft Story, de Secret Story et potentiellement de Big Brother

Des candidates de "Loft story", dont Loana, Kenza et Laure, arrivaient, le 26 avril 2001, dans les studios de la chaîne aménagés en loft à la Plaine Saint-Denis où elles ont vécu pendant dix semaines.

Les fans de téléréalité devraient bientôt pouvoir retrouver les programmes cultes des années 90 et 2000. Jean-Louis Blot, le président d'Endemol France, a confié dans un entretien à Pure Médias, que sa société souhaitait faire revenir les émissions phares de téléréalité à la télévision ou sur Internet et des plateformes de streaming :

« On travaille au retour de « Secret Story », « Loft Story » ou à l'arrivée de « Big Brother ». On est convaincu que c'est ce qui correspond à l'usage de la consommation des programmes télévisés aujourd'hui ».

SelonJean-Louis Blot, « ces émissions permettent de créer du bruit sur les réseaux sociaux et sont consommables sur Instagram, Tik Tok, Twitter, Facebook ou Twitch. Elles conviennent à la SVOD, à la VOD et peuvent avoir des produits linéaires multiples (prime, quotidienne, deuxième partie de soirée). On est dans quelque chose de complètement protéiforme qui convient parfaitement à ce que doit être la télévision aujourd'hui. (…) C'est marrant car ces émissions ont été inventées il y a 20 ans mais elles sont aujourd'hui parfaitement adaptées à la manière de consommer du contenu (…) Quelles émissions peuvent faire autant de contenus sur autant de supports différents aujourd'hui ? Aucune ».

Jean-Louis Blot a en revanche indiqué que la rumeur annonçant Secret Story sur Amazon Prime Video en 2023 est « totalement fausse ».