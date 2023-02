Séismes en Turquie et en Syrie : le joueur de football Christian Atsu a été retrouvé vivant sous les décombres

Le milieu de terrain ghanéen Christian Atsu (à droite sur la photographie) est face à l'attaquant béninois Jodel Dossou lors du match de la Coupe d'Afrique des nations entre le Ghana et le Bénin, le 25 juin 2019.

Christian Atsu, joueur de football ghanéen évoluant au sein du club turc d'Hatayaspor, était porté disparu depuis la tragédie de lundi. Il a été retrouvé vivant après les terribles séismes qui ont frappé la Turquie et la Syrie. Le footballeur Christian Atsu « a été sorti des décombres, mais il a quelques blessures. Malheureusement, notre directeur technique Taner Savut est toujours sous les décombres », a déclaré un porte-parole du club turc, selon le journal Voetbal International.

Trois autres joueurs d'Hatayaspor ont été retrouvés depuis les terribles secousses. Eyup Türkaslan, gardien du Yeni Malatyaspor, est en revanche toujours porté disparu. Le dernier bilan des séismes en Turquie et en Syrie fait état de plus de 4.900 morts et plus de 16.000 blessés.

Le président turc Recep Tayyip Erdogan a décrété sept jours de deuil national suite à cette tragédie.

Christian Atsu, âgé de 31 ans, est un ancien joueur de Chelsea et Newcastle. Il a donc été retrouvé vivant après avoir passé de longues heures sous les décombres suite aux violents séismes qui ont frappé la Turquie et la Syrie.

La communauté internationale se mobilise pour venir en aide aux deux pays. Les recherches se poursuivent pour sauver des survivants piégés sous les décombres des immeubles.