La Pillbot a été créée par la start-up Endiatx

Il est désormais possible d'avaler une pilule-robot qui pourra poser un diagnostic de l’intérieur. Elle s’appelle Pillbot, créée par la start-up Endiatx. Cette pilule n’était jusqu’ici qu’un prototype, mais les tests cliniques sur l’homme viennent de commencer, en ce mois de juin.

La réalité rejoint la fiction ! On ne peut s’empêcher de penser aux films l’Aventure intérieure (1987) ou le Voyage fantastique (1966). Si vous ne vous en souvenez pas, c’est l’histoire d’un groupe de médecins et d’un sous-marin que l’on a miniaturisés pour aller soigner une personne de l’intérieur.

Ici, on retrouve exactement le même principe, à savoir une gélule que l’on avale, qui est en fait un sous-marin miniature avec un système de propulsion pour le téléguider, une caméra HD pour retransmettre la vidéo en direct, et des lumières pour bien éclairer tout ce qu’il voit. Ce dispositif permettra aux médecins de voyager à l’intérieur de l’estomac et du système digestif. Tout cela, sans avoir besoin d’utiliser d’endoscope, une bonne nouvelle pour les patients. On n’aura plus ce long tuyau qui entre dans la gorge. Par conséquent, plus d’anesthésie, plus d’hospitalisation. Seulement une pilule à avaler.

Dans cette première version, la pilule ne servira qu’à l’inspection, mais cela permettra déjà de facilement diagnostiquer des ulcères, des lésions ou des tumeurs. De dépister, par exemple, le cancer du côlon (le deuxième cancer le plus mortel après celui du poumon). Aujourd’hui, nombreux sont ceux qui retardent leur diagnostic parce que la coloscopie les met mal à l’aise. Avec une simple pilule à avaler, ce sera beaucoup plus simple. Il sera même possible de le faire tranquillement chez soi. C’est le credo de la recherche médicale actuelle : développer des traitements les moins invasifs possibles.