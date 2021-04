Royaume-Uni : les funérailles du Prince Philip seront célébrées ce samedi 17 avril.

Le Royaume-Uni va vivre une journée de deuil en ce samedi 17 avril à l'occasion des obsèques du prince Philip, décédé à 99 ans le 9 avril dernier. Alors qu'il aurait pu être honoré à travers des funérailles nationales en raison de son rang, le prince Philip avait opté pour une cérémonie privée plus modeste. Le Prince Philip avait débuté une carrière dans la Royal Navy avant d'épouser celle qui deviendrait la reine Elizabeth II. Ses obsèques suivront donc un protocole militaire ce samedi. La cérémonie aura lieu dans la chapelle Saint-Georges du château de Windsor, et le duc d'Edimbourg sera enterré au cimetière de Frogmore Garden.

En raison des mesures sanitaires liées à la pandémie de Covid-19, seules 30 personnes seront réellement présentes à cette cérémonie, en plus des membres du clergé.

Les autorités britanniques ont d'ailleurs demandé au public de ne pas se réunir à proximité du château de Windsor. La reine Elizabeth II, les enfants et les petits enfants du prince Philip, les princes William et Harry, seront bien présents pour cette cérémonie.

Les arrière-petits-enfants n'ont en revanche pas été conviés.

Meghan Markle, qui attend son second enfant, ne sera pas présente. Elle n'a pas reçu en effet l'accord des médecins pour prendre l'avion entre les Etats-Unis et le Royaume-Uni.

La récente interview de Meghan Markle et du prince Harry accordée à Oprah Winfrey a fait couler beaucoup d’encre et a suscité des tensions et de l’incompréhension au sein de la famille royale britannique.

A l'occasion des funérailles du Prince Philip et puisque la cérémonie est militaire, il aurait été de tradition que tous les membres de la famille portent leurs uniformes. Suite à son départ aux Etats-Unis et son retrait des obligations royales, le prince Harry a été déchu de ses titres. Il aurait donc été le seul à ne porter qu'un simple costume.

Pour éviter toute polémique, il a donc été décidé que seuls les vêtements civils seraient de rigueur pour la cérémonie de samedi. Selon les médias britanniques et des informations de CNews, Kate Middleton devrait d'ailleurs jouer un rôle de médiatrice entre les deux frères (Harry et William), afin de faire en sorte que les récentes déclarations dans la presse ne perturbent pas les cérémonies et cet hommage à leur grand-père.

Les funérailles seront diffusées à la télévision ce samedi 17 avril. La procession du cercueil vers la chapelle Saint-Georges doit débuter à 15h45. La cérémonie débutera ensuite officiellement à 16h.