Rihanna se confie sur son prochain album, un projet "complètement différent" 

La chanteuse Rihanna arrive pour la première du gala de la soirée d'ouverture de l'AFI de "Queen & Slim" au TCL Chinese Theatre, le 14 novembre 2019, à Hollywood.

Rihanna va-t-elle publier son prochain album très prochainement ? Depuis la sortie d'ANTI en 2016, la chanteuse semble se consacrer essentiellement à ses marques de prêt-à-porter et de cosmétiques. L'artiste vient pourtant de se confier sur ses futurs projets musicaux. Elle pourrait surprendre son public avec un album bien différent des précédents.

La chanteuse s'est confiée lors de l'enregistrement de l'événement Savage X Fenty Vol. 3, selon des informations de The Independent. Alors qu'elle se confiait à Associated Press, Rihanna a évoqué son futur album tant attendu :

"Vous n'allez pas vous attendre à ce que vous allez entendre. Quoique vous connaissiez de Rihanna, cela ne sera pas ce que vous entendrez. Je suis vraiment en train d'expérimenter et la musique, c'est comme la mode - vous devriez pouvoir vous amuser, je devrais pouvoir porter ce que je veux et je considère la musique de la même façon. Je m'amuse et ce sera complètement différent".

Les fans de Rihanna vont devoir encore être patients avant de pouvoir découvrir ce nouvel album.