Recyclage : Lego abandonne son projet de briques en plastique recyclé

Lego a confié qu’il n’était pas en mesure de concevoir des briques recyclées.

© MICHAEL LOCCISANO / GETTY IMAGES AMÉRIQUE DU NORD / GETTY IMAGES VIA AFP

Après plusieurs séries de tests, la firme Lego, le plus grand fabricant de jouets au monde, a confié qu’il n’était pas en mesure de fabriquer des briques recyclées, qui réduisent les émissions de carbone, selon des informations du Wall Street Journal.

L'entreprise danoise a déclaré lundi qu'elle avait "décidé de ne pas aller de l'avant" dans la fabrication de ses briques à partir de bouteilles en plastique recyclées en polyéthylène téréphtalate (PET).

Après plus de deux ans d'essais, Lego a constaté que ce matériau ne réduisait pas les émissions de carbone.

Lego reste déterminée à trouver des matériaux durables pour ses briques Lego avec une nouvelle échéance fixée à 2032.

Lego a investi "plus de 1,2 milliard de dollars [1,13 milliard d'euros] dans des initiatives de développement durable" dans le cadre de ses efforts visant à passer à des matériaux plus durables et à réduire ses émissions de carbone de 37 % d'ici à 2032.

Lego a déclaré qu'il continuerait à utiliser le bio-polypropylène, la variante durable et biologique du polyéthylène – un plastique utilisé dans tous les domaines, des emballages de produits de consommation et alimentaires aux pneus – pour les pièces des jeux Lego telles que les feuilles, les arbres et d'autres accessoires.

En dépit de nombreux essais, Lego a donc justifié ce choix en expliquant que cela ne permettait pas de diminuer son impact carbone.

Tim Brooks, le responsable du développement durable de Lego, explique que le PET recyclé est plus mou que le plastique utilisé communément par Lego (appelé ABS pour acrylonitrile butadiène styrène). Il faut donc le fortifier avec d’autres produits. Cela nécessite de l’énergie et d’adapter les lignes de production. Pour "augmenter la production [de PET recyclé]", l’entreprise devrait "tout changer dans ses usines", ce qui, in fine augmenterait "l’empreinte carbone" du procédé de fabrication, selon lui.

La firme va se lancer dans un programme de récupération des vieilles pièces. Basé sur le volontariat, ce dispositif est ouvert aux Etats-Unis, au Canada. Ce mécanisme sera proposé en Europe l’an prochain. L’idée est de fabriquer de nouvelles boîtes avec de vieilles briques en vue de les donner à des associations dans un premier temps.