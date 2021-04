Radioplayer France

Radioplayer France : plus de 200 radios privées et publiques, 600 webradios unies dans une seule et même application

Radioplayer France, nouvelle application officielle et gratuite des radios françaises est disponible sur la plupart des environnements numériques (smartphones, tv, enceintes connectées, voiture…), avec le soutien des plus grandes radios françaises. L’application Radioplayer France, disponible sur iOS et Android.

Radioplayer France c’est plus de 200 radios, 600 webradios et plus de 100 000 podcasts.

Radioplayer France a été lancé par 6 groupes de radios, Altice Média, Lagardère News, les radios du Groupe M6, Les Indés Radios, NRJ Group et Radio France. La plateforme est ouverte à l’ensemble des radios qui le souhaitent. L’objectif de Radioplayer France est de proposer une interface digitale simple et gratuite permettant d’écouter l’ensemble des programmes radios et contenus audio des radios sur les différents appareils numériques, notamment en mobilité.



Radioplayer France appartient au réseau Radioplayer qui regroupe 14 pays unis par le biais d’une plateforme technique et d’une marque commune pour renforcer la place de la radio dans l’univers digital.