Il ressemble à un minibus comme les autres, mais en un peu plus flashy. En réalité, le véhicule qui sillonne les rues lilloises est une initiative de la mairie pour inciter les plus jeunes à s’inscrire sur les listes électorales. Pour Eva Shimamungu, chargée d'accueil administratif à la mairie de Lille, le but est de faciliter les démarches administratives : « Il suffit d'un justificatif de domicile de moins de trois mois, donc ça peut être une facture de gaz, de mobile, d'électricité, un loyer… ». Ajoutez votre carte d’identité, et le tour est joué.

En quelques minutes, les plus téméraires sont donc inscrits sur les listes électorales et pourront voter aux prochaines élections. « Je me suis dit il y a deux, trois semaines que j'avais oublié de m'inscrire sur les listes. Je pense que je ne savais même pas comment on faisait, ça ne m'était pas venu à l'idée de me présenter en mairie, donc c'est bien que ça vienne jusqu'à moi » confie une habitante.

En six jours, 130 personnes ont pu bénéficier de cette initiative. Pour la mairie de Lille, le but est évidemment de lutter contre l’abstention. « On ne peut pas se satisfaire, d'élections en élections, de voir 20 à 30% de personnes aller voter », assure Sébastien Duhem, adjoint à la mairie de Lille en charge de la participation citoyenne. Il ajoute : « On a souhaité mettre tous les moyens à notre disposition pour permettre de faire prendre conscience aux Lillois que c'est facile de s'inscrire sur les listes électorales, et que c'est tout aussi facile d'aller voter et de faire son choix ».

Tous les citoyens en âge de voter ont jusqu'au 4 mars prochain pour s'inscrire sur les listes électorales. Le premier tour des élections présidentielles aura lieu le dimanche 10 avril.