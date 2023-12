Pornographie : les Français toujours troisièmes plus gros consommateurs sur Pornhub

Les Français semblent friands de pornographie. C’est en tout cas ce qu’indiquent les statistiques sur les habitudes de consommation dans le monde dévoilées par Pornhub. En 2023, la France se situe à la troisième place, derrière les Etats-Unis, premiers du classement, et les Philippins.

La moyenne d'âge des visiteurs est de 37 ans, comme l’an dernier. Les 18-24 ans représentent 27% du trafic, et les 25-34 ans, 26%. Les femmes représentent 31% des visiteurs de Pornhub, contre 69% pour les hommes. La France est ainsi le 11e pays où les femmes en regardent le plus.

Le temps passé atteint désormais une moyenne de 10 minutes et 9 secondes, en augmentation de 15 secondes par rapport à l’année passée. Autre indication : le moment préféré des internautes pour visionner des films X est le lundi à 11 heures. « Les week-ends, les gens sortent davantage, dorment plus tard et voient du monde: ce n'est pas une surprise », commente le site.