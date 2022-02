Oscars 2021

Oscars 2022 : une sélection des meilleurs films dans la course aux récompenses

Une sélection de films dans la course aux Oscars mise en ligne par la BBC.

The Power of the Dog

Un western sombre qui voit un éleveur tourmenter cruellement la nouvelle épouse de son frère et son fils.

Dune

Une nouvelle adaptation du roman de science-fiction de Frank Herbert sur le fils d'une famille noble

Belfast

Un film semi-autobiographique de Sir Kenneth Branagh sur l'éducation d'un jeune garçon à Belfast.

West Side Story

Nouvelle version par Steven Spielberg de la comédie musicale sur les gangs de rue rivaux de New York et l'histoire d'amour de Tony et Maria.

The King Richard

Drame biographique sur Richard Williams, le père et l'entraîneur des stars du tennis Serena et Venus Williams

Don't Look Up

Deux astronomes se lancent dans une tournée médiatique mondiale pour avertir la planète d'une comète mortelle se précipitant vers la Terre.

Nightmare Alley

Somptueux conte noir du réalisateur Guillermo del Toro sur un escroc

Drive My Car

Un acteur et la jeune femme désignée pour être son chauffeur, qui partent en voyage ensemble

Licorice Pizza

Un premier amour qui se déroule dans la vallée de San Fernando en Californie dans les années 1970

The Lost Daughter

Une femme en vacances d'été commence à devenir obsédée par une autre femme et sa fille