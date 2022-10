New York : Kevin Spacey face à un procès pour abus sexuel

Kevin Spacey

L'acteur de House of Cards nie les accusations portées contre lui

© POOL / GETTY IMAGES NORTH AMERICA / Getty Images via AFP

L'acteur oscarisé Kevin Spacey doit être jugé dans le cadre d'un procès civil pour une allégation selon laquelle il aurait agressé sexuellement un garçon il y a 36 ans selon la BBC.

Kevin Spacey est poursuivi à New York par Anthony Rapp (51 ans), qui affirme que l'acteur l'a touché de manière inappropriée lors d'une fête en 1986 alors qu'il avait 14 ans.

Kevin Spacey, 63 ans, fait face séparément à cinq accusations d'agression sexuelle au Royaume-Uni.

L'acteur de House of Cards a nié les accusations portées contre lui. Dans un article de Buzzfeed d'octobre 2017, M. Rapp a déclaré que M. Spacey l'avait ramassé, placé sur un lit et allongé partiellement sur lui.

La rencontre présumée n'a pas duré plus de deux minutes et "il n'y a pas eu de baisers, pas de déshabillage, pas d'atteinte sous les vêtements, et pas de déclarations ou insinuations sexualisées".

Anthony Rapp demanderait 40 millions de dollars de dommages et intérêts.