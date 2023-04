« Napoléon » de Ridley Scott va sortir au cinéma le 22 novembre 2023

Napoléon, qui mettra en vedette Joaquin Phoenix dans la peau de l'empereur français, sortira en salles à partir du 22 novembre en France et dans le monde entier.

Si le film sera visible sur Apple TV+ aux Etats-Unis après cette date, en France, il ne sera disponible que 17 mois après sa sortie, à cause de la loi sur la chronologie des médias, qui empêche une telle proximité entre la date de projection en salles et celle de la diffusion sur les plateformes.

Le film, annoncé en 2020 et tourné en 2022, retracera l'histoire de l’empereur français, son ascension mais aussi sa relation avec sa femme et seul véritable amour, Joséphine, incarnée par Vanessa Kirby. L'acteur français Tahar Rahim jouera Paul Barras, proche de l'empereur et ancien amant de Joséphine.

En mars 2022, lors du tournage du film à Londres, des premières photos de Joaquin Phoenix en Napoléon avaient été diffusées sur les réseaux sociaux. L'acteur apparaissait en costume d'époque, le bicorne vissé sur la tête.

En outre, Ridley Scott planche déjà sur son prochain projet : une suite de Gladiator. Le réalisateur travaille également sur nouveau volet de la saga Alien, dont le tournage a débuté au mois de mars.