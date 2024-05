Mort de Matthew Perry : une enquête est en cours pour déterminer comment l’acteur s’était procuré la kétamine qui lui a été fatale

Matthew Perry avait été retrouvé mort dans son jacuzzi, à son domicile, le 23 octobre 2023.

La police de Los Angeles a déclaré, dans un communiqué publié mardi 21 mai, enquêter sur les circonstances dans lesquelles l’acteur Matthew Perry, interprète de Chandler dans la série Friends, a obtenu la dose de kétamine qui lui avait été fatale le 28 octobre 2023.

Le 15 décembre 2023, le bureau de médecine légale du comté de Los Angeles avait déjà déterminé que « les effets aigus » de cette drogue avaient provoqué la noyade accidentelle du comédien de 54 ans dans son jacuzzi, après avoir perdu conscience.

« Sur la base du rapport de médecine légale », la police de Los Angeles, avec l’aide de la police fédérale antidrogue (DEA) et de la police des postes américaines (USPIS), a déclaré « continuer son enquête sur les circonstances de la mort de Matthew Perry». Ce rapport concluait qu’une quantité élevée de kétamine avait été trouvée lors de l’autopsie, et que celle-ci était trop importante pour correspondre à un usage normal, comme une anesthésie générale.

Bien que Matthew Perry était très ouvert sur ses addictions à la drogue et l’alcool, il était sobre depuis dix-neuf mois, et son entourage ne lui connaissait pas de rechute, d’après des interrogatoires cités dans l’autopsie. L’acteur s’était aussi confié sur des décennies de combat avec l’addiction, notamment durant les tournages de la célèbre série Friends, dans son autobiographie Friends, mes amours et cette chose terrible (ed. Michel Laffon).

Plusieurs témoins ont souligné qu’il suivait récemment une thérapie par perfusion de kétamine pour traiter sa dépression et son trouble anxieux. Cependant, sa dernière session remontait à une dizaine de jours avant sa mort, soit trop tard pour que la drogue trouvée lors de l’autopsie corresponde à ce traitement. Elle aurait donc été injectée après la session thérapeutique de l’acteur.

« La méthode précise par laquelle cette drogue a été introduite dans le corps de Matthew Perry est toujours inconnue », souligne le communiqué, qui précise que des traces ont été trouvées dans son estomac mais qu’aucune trace de piqûre n’a été trouvée sur son corps. L’enquête va se concentrer principalement sur la façon dont l’acteur s’est procuré la kétamine et sur son dealeur potentiel.