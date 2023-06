Mort de l’humoriste Guillaume Bats à l'âge de 36 ans

L'humoriste Guillaume Bats est décédé à l'âge de 36 ans.

Guillaume Bats est mort à l'âge de 36 ans le jeudi 1er juin, selon une annonce de sa société de production, Dark Smile Productions, sur la page Facebook de l'humoriste français. Guillaume Bats était atteint de la maladie des os de verre. Il présentait actuellement son nouveau one man show, Inchallah, partout en France.

« C’est avec la plus profonde tristesse que nous vous annonçons le décès ce jeudi 1er juin de Guillaume Bats, notre grand ami et frère de cœur et de scène. L’événement étant récent nous n’avons pas encore l’ensemble des détails ayant trait à ses funérailles, et ne connaissons pas encore la cause de ce tragique événement [...] Nous n’avons pas les mots mais un immense vide est déjà présent dans nos cœurs », selon le message de Dark Smile Productions.

De nombreuses personnalités ont tenu à lui rendre hommage.

Geneviève Darrieussecq, la ministre déléguée chargée des personnes handicapées, a publié un message sur Twitter :

« J’apprends avec une profonde tristesse le décès de Guillaume Bats. Par sa générosité et son humour, il a su faire rire des générations de nos compatriotes, tout en apportant un autre regard sur le handicap. J’adresse toutes mes condoléances à sa famille et à ses proches ».

L'humoriste Anne Roumanoff lui a aussi rendu hommage sur les réseaux sociaux :

« On t'avait dit « C'est impossible. Regarde-toi enfin ». Tu y es arrivé. Tu as fait rire des salles entières. Autodérision et humour noir pour ne pas pleurer. Tu as aidé des milliers de personnes à s'accepter. Au revoir Guillaume Bats ».

« Salut Guillaume. Et merci pour tous ces moments. Je penserai à toi à chaque fois que j’enfilerai une robe » a écrit sur Instagram Arnaud Tsamère, avec qui Guillaume Bats partageait la même société de production de spectacles, Dark Smile Productions.

Pour Eric Antoine, joignant de nombreuses photos sur Instagram, « les anges, ces chanceux, vont bien rigoler » tout en affirmant que « putain qu’est-ce que tu vas nous manquer ».

Guillaume Bats s’est révélé au grand public dans l’émission « On n’demande qu’à en rire » diffusée sur France 2 entre 2010 et 2014. C’est dans ce programme qu’il a rencontré Arnaud Tsamère et Jérémy Ferrari, avec qui l’humoriste a écrit son dernier spectacle « Inchallah », qu’il a joué une dernière fois à la Rochelle.

« Tout notre métier est évidemment très triste de cette disparition et on partage la peine de Jérémy Ferrari qui est vraiment celui qui a rendu plus belles les dernières années de Guillaume Bats » a confié Laurent Ruquier, dans les colonnes du Parisien ». D’anciens participants ont également voulu lui rendre hommage comme Donel Jacks’man : « Nos battles de vannes handicapés vs noirs vont me manquer. Tu étais le roi de l’autodérision et du « On peut rire de tout et je vous emmerde ! » ».