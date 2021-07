© MARTIN BUREAU / AFP

Disparition

Mort de l’acteur et réalisateur Jean-François Stévenin à l’âge de 77 ans

L'acteur Jean-François Stévenin est mort à 77 ans. Jean-François Stévenin avait joué pour François Truffaut, Bertrand Blier et Jacques Demy. Il a marqué de nombreuses générations de cinéphiles avec ses trois films (« Passe-montagne », « Double messieurs » et « Mischka »), et ses nombreux rôles.