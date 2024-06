Anouk Aimée est décédée à 92 ans, chez elle, à Paris, le mardi 18 juin 2024.

En plus de soixante-dix ans de carrière, elle a tourné dans 74 films et séries et reçu de prestigieuses récompenses.

Mardi 18 juin, la comédienne Anouk Aimée est décédée chez elle à Paris, à l’âge de 92 ans. Elle était l’héroïne du film "Un homme et une femme" en 1966, de "Lola" ou "La Dolce Vita".

Manuela Papatakis, la fille d’Anouk Aimée, a fait part de son décès, disant son "immense tristesse" sur son compte Instagram. Anouk Aimée est "partie ce matin", a déclaré l’agent Sébastien Perrolat, de l’agence TimeArt.

Anouk Aimée, née Françoise Dreyfus, le 27 avril 1932 à Paris, a accédé à une notoriété internationale en partageant l’écran avec Jean-Louis Trintignant dans le mythique "Un homme et une femme" de Claude Lelouch, film qui a reçu la Palme d’or en 1966. Le rôle lui vaudra une nomination aux Oscars et le Golden Globe de la meilleure actrice. L’actrice a tourné avec les plus grands du cinéma franco-italien : Jacques Demy ("Lola"), Federico Fellini ("La Dolce vita" et "Huit et demi"), Marco Bellocchio, Jacques Becker ou André Cayatte, qui la lance en 1949 dans "Les amants de Vérone".

Récemment, elle s’était fait plus rare, malgré un retour émouvant en 2019 à Cannes, pour reformer le couple mythique de "Un homme et une femme", dans une suite tournée par Claude Lelouch, "Les Plus belles années d’une vie".

Au cours de sa longue carrière, Anouk Aimée a tourné avec les plus grands noms du cinéma, comme Vittorio de Sica, Bernardo Bertolucci, André Delvaux, George Cukor ou encore Robert Altman.

En 2003, elle a reçu un Ours d’or à Berlin pour l’ensemble de son œuvre, puis en 2006, le Festival de Cannes lui a rendu hommage. Elle y avait remporté le Prix d’interprétation féminine en 1980 pour "Le saut dans le vide" de Marco Bellocchio.

Anouk Aimée disait préférer tourner avec des hommes, "mais si Jeanne Moreau me propose, j’y vais tout de suite…" Elle a été mariée au cinéaste Nico Papatakis, avec qui elle a eu une fille, à l’auteur-compositeur-interprète Pierre Barouh et à l’acteur britannique Albert Finney. "Il faut être féminine, insistait-elle. Ne pas avoir (dans le couple) de rapports de force avec l’autre". "J’ai eu la chance d’être une femme libre, mais je ne jouais pas les matamores."

Au cours de sa carrière, elle a tourné dans plus de 70 films. Au théâtre, elle s’est essentiellement illustrée dans "Love letters". Dans ce dialogue épistolaire, elle a eu pour partenaires, sur plusieurs années, Bruno Cremer, Jean-Louis Trintignant, Philippe Noiret, Jacques Weber et Gérard Depardieu. Elle a également travaillé pour la télévision, notamment dans des adaptations de grands textes littéraires. Anouk Aimée vivait dans sa maison parisienne de Montmartre, encombrée de cassettes de films, autour de chats et de chiens. Elle était engagée pour la protection de la nature et des animaux.