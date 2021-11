© JOEL SAGET / AFP

Prix littéraires

Mohamed Mbougar Sarr remporte le prix Goncourt 2021 avec "La plus secrète mémoire des hommes"

Mohamed Mbougar Sarr vient de remporte le prix Goncourt 2021 avec "La plus secrète mémoire des hommes". Le prix Goncourt, le plus ancien prix littéraire français récompense depuis 1903 "le meilleur ouvrage d'imagination en prose, paru dans l'année" et écrit par un auteur d'expression française.